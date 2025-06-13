مايان السيد تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة مايان السيد انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مايان السيد

وظهرت مايان السيد بفستان من اللون البيج ملئ بالفصوص الذهبي، وتركت خصلات شعرها منسدله علي ضهرها ووضعت مكياج يبرز جمالها.

تفاعل الجمهور مع صور مايان السيد

ونالت صور مايان السيد علي اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، عسل، قمر، مدهش، إيه الحلاوة دي، حلوة يا مايان".

أحدث أعمال مايان السيد

ومن ناحية اخري، تنتظر عرض فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، والذي انطلق تصويره مؤخرا وتشارك فيه إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم منة شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وحسن مالك وكريم قاسم وأسماء جلال وهو من إخراج هادى الباجوري، وتشارك أيضا فى فيلم ولنا فى الحب خيال الذي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين من بينهم أحمد السعدني وفريدة رجب وسيف حميدة وعدد آخر من الفنانين وهو من اخراج سارة رزيق.

اخر اعمال مايان السيد

وكان اخر اعمال مايان السيد هو مشاركتها في دراما رمضان 2025 بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار، وايضا شاركت في فيلم فى بضع ساعات يوم ما، الذي تشارك فيه إلى جانب عائشة بن أحمد وأحمد السعدني ومى عمر وخالد أنور وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج عثمان أبو لبن