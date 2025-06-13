نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة الزيات لـ دوت الخليج الفني: " لم يطلب الكينج محمد منير أي تعديلات على أغنية "ملامحنا" والتعاون معاه كان جميل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم الأربعاء الماضي، أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب".

وتواصل دوت الخليج الفني مع الشاعرة هالة الزيات وسؤالها عن كواليس التعاون الأول لها مع الكينج محمد منير وقالت:" كنت على تواصل مع الملحن أحمد زعيم، وقال لي ابعتي لي أكثر من موضوع عشان نبعت حاجة للكينج، فطبعا تحمست جدا فبعت له دخول الأغنية، وحس إن هي ممكن تنال إعجاب محمد منير، فطلب مني أكملها".

وأضافت:" أكملت كتابة كلمات الأغنية، بحيث إنها تتماشى مع الكينج وتنال إعجابه، والحمد لله أحمد زعيم، عملها لحن جميل جدا وسمعناها للكينج، وأعجبته الحمد لله".

وتابعت:" لم يطلب الكينج أي تعديل، والحمد لله التعاون معه كان سهل وجميل، وردود الفعل على الأغنية فرحتني جدًا الحمدلله".

تفاصيل أغنية ملامحنا:

الأغنية من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتقول بعض كلمات أغنية "ملامحنا" لمنير: "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا،والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا".