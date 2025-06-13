نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة مهرجان "موازين": حفل عبد الحليم حافظ لا ينتهك حقوق الورثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وجّه فيه رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس، معترضًا على إقامة حفل تكريمي للعندليب الأسمر بتقنية "الهولوجرام"، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان "موازين – إيقاعات العالم".

وفي هذا السياق، خرجت إدارة مهرجان "موازين" عن صمتها وردّت عبر بيان رسمي أوضحت فيه ملابسات الحفل، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن استخدام صور أو مشاهد أرشيفية أصلية للفنان الراحل لا يمت للحقيقة بصلة.

وأشارت إلى أن العرض الفني لا يتضمن توظيفًا مباشرًا لصور عبد الحليم حافظ أو تسجيلاته الحقيقية، بل يعتمد على تجسيد فني لشخصية العندليب باستخدام فنان شبيه في الهيئة والحضور، في إطار رؤية إبداعية تستند إلى تقنيات متطورة، ما يجعل الأمر خارج نطاق ما يتطلب موافقة رسمية من الورثة.

حفل عبد الحليم حافظ من مهرجان موازين

الإلتزام بالضوابط القانونية

وأكدت الجمعية المنظمة للمهرجان، "مغرب الثقافات"، أن الحفل تم التحضير له بعناية كبيرة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

كما أوضحت أن التراخيص والتصاريح الخاصة بهذا العرض تم الحصول عليها مسبقًا من المنتج محسن جابر، بصفته المالك الحصري والوحيد لحقوق استغلال أعمال عبد الحليم حافظ الفنية، ما يمنح المهرجان الأساس القانوني الكامل لتقديم العرض.

وأضافت الجمعية في بيانها أن احترام الرموز الثقافية والفنية وحقوق المبدعين يُعد من الثوابت الأساسية التي تحرص عليها إدارتها، مشددة على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل "الهولوغرام" يتم دومًا في إطار يراعي الاعتبارات القانونية والأخلاقية، ويحافظ على كرامة الفنانين وتراثهم أمام الأجيال الجديدة.

قدمنا أكثر من 25 عرض للعندليب

من جهتها، أصدرت الشركة المنفذة للحفل بيانًا توضيحيًا من قبل، أكدت فيه أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم أكثر من 25 عرضًا مشابهًا للفنان الراحل، من بينها أربعة عروض أُقيمت داخل مصر، حضر بعضها أفراد من أسرة عبد الحليم حافظ دون تسجيل أي اعتراض. كما شددت الشركة على أن كل تلك الفعاليات أُقيمت بعد الحصول على التصاريح اللازمة من المنتج محسن جابر، ما يعزز قانونية هذا الشكل الفني من العروض.

ويُعد حفل الهولوجرام للعندليب جزءًا من رؤية مهرجان "موازين" الرامية إلى المزج بين الأصالة والابتكار، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإحياء تراث كبار الفنانين العرب بطريقة تواكب العصر، دون التفريط في احترام مكانتهم الفنية ورمزية إرثهم.

وبهذا البيان، تكون إدارة "موازين" قد وضعت النقاط فوق الحروف، مؤكدًة أن كل ما يُقدّم تحت مظلة المهرجان يخضع لمعايير قانونية وأخلاقية دقيقة، وأن الحفاظ على حقوق المبدعين يُمثل التزامًا لا تحيد عنه.