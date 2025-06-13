لؤي ومصطفى شوقي وأوركسترا سليم سحاب يحيون احتفالية ذكرى 30 يونيو على مسرح البالون

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، عن إقامة احتفالية فنية كبرى يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري، على خشبة مسرح البالون بالقاهرة.

تأتي هذه الاحتفالية تخليدًا للحدث الوطني الكبير، وتُقام برعاية كريمة من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته الرامية إلى الارتقاء بالمحتوى الفني والثقافي المقدم من قبل قطاعات الوزارة المختلفة.

برنامج حفل ذكرى 30 يونيو

ويشارك في إحياء هذه المناسبة الوطنية عدد من نجوم الغناء المصري، على رأسهم الفنان لؤي والفنان مصطفى شوقي، وذلك بمشاركة متميزة من أوركسترا المايسترو العالمي د. سليم سحاب، في أول تعاون رسمي بينه وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، خاصة في إطار إعادة إحياء وتقديم التراث الفني الخاص بفرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية.

وتتضمن الاحتفالية برنامجًا فنيًا متكاملًا من فصلين، يبدأ الفصل الأول بتقديم باقة من الاستعراضات الشعبية والفقرات الفنية المتميزة التي تقدمها فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية، بقيادة أوركسترا سليم سحاب، في مشهد يعيد إلى الأذهان أمجاد المسرح الاستعراضي المصري. كما يُعد هذا الفصل بمثابة تدشين رسمي للتعاون بين سحاب والفرقتين، في مشروع لإعادة تقديم وتسجيل الأعمال الكلاسيكية للفرقتين برؤية فنية موسيقية حديثة، تحافظ على أصالتها وتواكب العصر.

أما الفصل الثاني من الاحتفالية، فيشهد فقرتين غنائيتين متميزتين؛ الأولى بصوت الفنان مصطفى شوقي الذي سيقدم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية، بينما يختتم الفنان لؤي الحفل بأداء عدد من الأغاني ذات الطابع الوطني والوجداني التي تتماشى مع أجواء المناسبة.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لإحياء المناسبات الوطنية من خلال الفنون، وتعزيز الوعي الوطني والانتماء، عبر عروض فنية ترتقي بالذوق العام وتعبر عن التراث المصري الأصيل برؤية معاصرة.