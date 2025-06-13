بالصور.. "اند فريندز" يعيد إطلاق أغنية نانسي عجرم "انت ايه" في ريميكس عالمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرح الدي-جي والمنتج الموسيقي العالمي شون توماس الشهير بلقب "اند فريندز" أجدد أعماله الموسيقية على مختلف المنصات الرقمية الموسيقية، وهو ريميكس لأغنية "إنت ايه"، إحدى أشهر روائع ملكة البوب العربي نانسي عجرم، ليُعيد إحيائها بتوزيع موسيقي إلكتروني جديد، بعد أكثر من عشرين سنة على إصدارها ضمن ألبومها الغنائي الرابع "آه ونص".



أعاد "اند فريندز" توزيع الأغنية الخالدة على ايقاع الأفرو-هاوس، مع الاحتفاظ بجوهرها وحالتها الرومانسية الخاصة من خلال الإستعانة بآلات والتشيلو والبيانو، خالقًا جسر موسيقي بين الجيل الصاعد وجيل الألفية.

شارك أيضًا في ريميكس "إنت إيه" المنتج الموسيقي ايكرفوكس ikerfoxx، تحت مظلة "ميدل بيست ريكوردز" MDLbeast Records وبالشراكة مع يونيفرسال ميوزيكا مينا.

ويحتفل "اند فريندز" بإطلاق الريميكس بعرض موسيقي خاص في العاصمة اللبنانية بيروت بعد طرحه بيوم، مقدما للجمهور اللبناني حفل موسيقي استثنائي يجمع بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية ورواية القصص.



فكرة "اند فريندز &Friends " وضع حجر أساسها المنتج الموسيقي الأمريكي شون توماس المقيم في لبنان قادما من سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مشروع موسيقي يتعاون خلاله توماس مع نخبة من المنتجين واملوزعين حول العالم، ويستلهم خلال أعماله الموسيقية تأثره بالثقافات المختلفة والتقاليد حول العالم.



وقدم عروضا موسيقية في عدة مهرجانات عالمية بين نيويورك وميامي ومدريد ودبي وبيروت ومراكش ومصر، من بينها مشاركته في مهرجان كوتشيلا.