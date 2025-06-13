رزان جمال تفاجئ جمهورها بأول قصة للأطفال: "لولو وبلو".. صداقة دافئة تتجاوز الاختلافات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة رزان جمال عن قصة للأطفال من تأليفها بعنوان "لولو وبلو" – وهي حكاية شِبْلة نباتية وسمكة ودودة وصداقة غير مألوفة تنشأ بينهما، هي قصة مصورة بشكل جميل تناسب جميع الأعمار، وتحمل رسالة ملهمة عن الصداقة، والرحمة، وكيفية تقبّل الاختلافات.

تتابع القصة رحلة لولو، شِبْلة صغيرة تشعر بالوحدة وسوء الفهم في غابات السافانا، حتى تلتقي بسمكة ودودة تُدعى بلو. وعلى الرغم من اختلافاتهم الكبيرة، تنشأ بينهما صداقة قوية، ويكتشفان أن السحر يحدث عندما يلتقي عالمان مختلفان.

و من خلال الرسومات الزاهية للمصممة اللبنانية ساشا حداد والسرد الحيوي، يتعلم القرّاء، صغارًا وكبارًا، قيم التعاطف، واللطف، وفهم الآخر. وتشجع الأطفال على النظر إلى ما هو أبعد من المظاهر الخارجية، والاعتراف بقيمة الصداقة بكل أشكالها.

وقالت رزان جمال "هذا الكتاب هو احتفال بفكرة أن الصداقة يمكن أن تزدهر في أماكن غير متوقعة. فقط عندما تتقبل ذاتك الحقيقية تستطيع أن تجد أعمق الروابط وأكثرها معنى."

الكتاب متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمكن شراؤه في لبنان من مكتبات أنطوان وفيرجن ميغاستور، وفي الإمارات من فيرجن ميغاستور وبوكوورم، وفي مصر من مكتبة ديوان، كما يمكن شراؤه عبر الإنترنت عبر أمازون.