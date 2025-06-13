رشوان توفيق: أرشح محمد رياض لتقديم سيرتي الذاتية.. فنان موهوب وخلوق

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رشوان توفيق، محرك البحث على جوجل، بعد تصريحاته الأخيرة عن النجمة ياسمين عبدالعزيز والرسالة التي يحملها لها.

وأكد رشوان توفيق خلال حلوله ضيفًا على برنامج بنظرة تانية، الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس، أن الله أرسل رسالة لـ ياسمين عبد العزيز معه من خلال رؤيا رأها للفنانة، هذا بجانب الحديث عن رغبته في أن يجسد الفنان محمد رياض سيرته الذاتية، وغيرها من الأمور التي تطرق لها الفنان في حواره.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات رشوان توفيق خلال اللقاء:

- وأنا بقرأ سورة البقرة الآية "فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم"، عيني غفلت للحظات، فرأيت ياسمين عبد العزيز بجواري، في رؤيا واضحة وصريحة تحمل رسالة من الله لها.

- ياسمين عبد العزيز دي بنتي وأنا بحبها أوي لأنها طيبة جدًا وبسيطة وربنا يسعدها بكل الخير.

- أرشح محمد رياض لتقديم سيرتي الذاتية.. فنان موهوب ومحترم.

- محمد رياض يشبهني كثيرا في شبابي فهو فنان ذو خُلق.

- طوال تاريخي لم أقدم عملا أندم عليه أو أخجل منه.

- أطلق على سميحة أيوب لقب الملكة.. ودائما كنت أقبل يدها.

- خبر وفاتها تلقيته كالصاعقة.. وفورا ذهبت لمنزلها لأودعها.

- في أيامها الأخيرة فقدت الكثير من وزنها، وامتنعت عن الطعام والشراب في الساعات الأخيرة قبل وفاتها.

- سميحة أيوب كانت ملكة وفنانة لها هيبتها ومكانتها على المسرح.



- سميحة أيوب عمرها ما قطعت عيش حد.. كانت دائما لتساعد الشباب.

- أمي كانت من أولياء الله الصالحين وتعلمت منها حب القرآن وقراءته.

- ربنا مّن عليا بـ الحج وزيارة بيته أكثر من 7 مرات.

جدير بالذكر أن برنامج بنظرة تانية، يقدمه الإعلامي محمود الجلفي بالاشتراك مع مذيعتان من الوجوه الجديدة، ويذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر قناة الشمس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.