عمرو الليثي: السينما المصرية قدمت أكثر من عمل مستوحى من الرواية الشهيرة الكونت دى مونت كريستو " أمير الانتقام، أمير الدهاء، دائرة الانتقام "

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي د. عمرو الليثي ان السينما المصرية تأثرت بالرواية الشهيرة الكونت دى مونت كريستو التى كتبها الأديب الفرنسى ألكسندر دوما فى منتصف القرن التاسع عشر، تعد واحدة من أعظم الروايات الكلاسيكية فى الأدب العالمى.

و تجمع الرواية بين عناصر الانتقام والعدالة والخيانة والغفران، بأسلوب درامى شيق جعلها مصدرًا دائمًا للإلهام فى السينما والمسرح والأدب على مدار أكثر من قرن ونصف.

واضاف الليثي خلال تصريحات صحفية ان أحداث الرواية تدور حول ادموند دانتيس شاب فرنسى صالح يعمل بحارًا، يوشك على الزواج من حبيبته «مرسيدس» ويحظى بثقة ربان السفينة التى يعمل بها.

لكن نجاحه يثير غيرة أعدائه، فيُلفّق له ثلاثة أشخاص تهمة الخيانة ويتم سجنه ظلمًا فى قلعة «شاتو ديف».

خلال سجنه يتعرف دانتيس على سجين عجوز يُدعى «أبّ فاريا» يعلمه اللغات والعلوم والفنون ويكشف له عن كنز مخفى فى جزيرة «مونت كريستو».. بعد موت الأب فاريا، يهرب دانتيس من السجن، يجد الكنز، ويتحول إلى شخصية جديدة: الكونت دى مونت كريستو يستخدم ثروته الهائلة لتدمير كل من تسبب فى سجنه، مستخدمًا الذكاء والتخطيط البارد فى الانتقام، قبل أن يدرك لاحقا أن التسامح قد يكون أعظم من الانتقام.

وتابع الليثي جاذبية حبكة الرواية وثراء شخصياتها ألهمت العديد من صنّاع السينما حول العالم، بما فى ذلك السينما المصرية التى قدمت أكثر من عمل مستوحى من الرواية، مع تعديلات تناسب الثقافة والبيئة المحلية. ومن أبرز الأفلام المصرية التى اقتبست حبكة «الكونت دى مونت كريستو».

فيلم أمير الانتقام (١٩٥٠) بطولة أنور وجدى، إخراج: هنرى بركات يُعد من أوائل وأشهر الأفلام المقتبسة عن الرواية. تدور أحداث الفيلم حول الشاب حسن الهلالى، الذى يُسجن ظلمًا بتهمة ملفقة، لكنه يعود بعد سنوات بثروة هائلة تحت اسم مستعار لينتقم من الذين تسببوا فى مأساته. تم الحفاظ على روح الرواية الأصلية مع تعريب الشخصيات والصراعات.

فيلم أمير الدهاء ١٩٦٤ بطولة فريد شوقى، إخراج الأستاذ كمال الشيخ إعادة إنتاج مختلفة للرواية، مع تقديم بصرى متطور نسبيًا بالمقارنة مع نسخة ١٩٥٠. اعتمد الفيلم على الجو الغامض والدرامى وجسد فريد شوقى دورًا قويًا فى شخصية البطل المنتقم ليظهر مرة أخرى الجاذبية التى تحملها فكرة «العودة المنتقمة».

فيلم دائرة الانتقام بطولة نور الشريف، من إخراج الأستاذ سمير سيف تناول أحداث الفيلم أربعة لصوص يشتركون فى عملية سرقة ضخمة، لكنهم يغدرون بصديقهم جابر (نور الشريف)، الذى يقرر الانتقام منهم واحدًا تلو الآخر بعد خروجه من السجن.

تدور فكرة الظلم والانتقام والعدالة حول مشاعر إنسانية عالمية لا ترتبط بزمن أو مكان. لذلك، لم يكن غريبًا أن تجد الرواية صداها فى العالم العربى وقد استطاعت السينما المصرية أن تترجم هذه القصة العظيمة إلى أعمال خالدة تحتفظ بمكانتها فى ذاكرة الجمهور حتى اليوم.

كذلك قدمت أعمال كثيرة فى السينما العالمية مستوحاة من هذه القصة منها The Count of Monte-Cristo عام ٢٠٠٢، والانمى اليابانى Gankutsuou: The Count of Monte Cristo (٢٠٠٤) وغيرهما من الأعمال.