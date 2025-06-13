نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل بعد حفل زفاف أمينه خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه دينا الشربيني مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد حفل زفاف أمينه خليل الذي أقيم في اليوم اليونان يوم الاثنين الماضى، حيث ظهرت دينا في حالة سعادة كبيرة ترقص وتغنى مع أمينة خليل، لتكشف هذه الفيديوهات عن مدى الصداقة الكبيرة التي تجمع الفنانتين.

يذكر أن آخر عمل جمع دينا الشربينى وأمينة خليل فيلم "شقو" الذى تم عرضه في عيد الفطر 2024، وشاركا في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

و باركت لها بهذة الطريقه وكتبت من خلال انستجرام، منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحًا وأنا أراكِ تبدأين فصلًا جديدًا من حياتك. كنا دائمًا شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا توصف"، أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكًا لحياتك. أحبك من أعماق قلبي".