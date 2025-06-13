محمود عامر يروج لحلقة جديدة من برنامج "ذكرياتي" عبر الفضائية المصرية: "من القلب إلى القلب مستنيكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - روّج الفنان محمود عامر لحلقة جديدة من برنامج "ذكرياتي"، المقرر عرضها على شاشة القناة الفضائية المصرية، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلن "عامر" عن موعد عرض الحلقة التي ستُبث يوم الخميس 12 يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، مؤكدًا أن الحلقة ستكون الجزء الأول من اللقاء، وستُعرض ضمن برنامج "ذكرياتي" على القناة نفسها.

وكتب محمود عامر في منشوره: "اليوم الخميس 12 يونيو على الفضائيه المصريه الجزء الأول الساعة 11 ونصف مساء على الفضائيه المصريه برنامج ذكرياتي من القلب القلب مستنيكم"

وقد أرفق عامر منشوره بصورة له من كواليس التصوير، حيث ظهر واقفًا إلى جانب مقدمة البرنامج، في أجواء تجمع بين الدفء والبساطة، وهو ما عكس الطابع الحميمي للبرنامج الذي يعتمد على استرجاع الذكريات وتسليط الضوء على المحطات المهمة في حياة الضيوف.

وتفاعل عدد من محبي الفنان محمود عامر مع المنشور، معبرين عن حماسهم لمتابعة الحلقة، خاصة وأن البرنامج يحظى بجماهيرية كبيرة نظرًا لما يحتويه من حوارات إنسانية صادقة وذكريات فنية ثمينة.

جدير بالذكر أن محمود عامر يعد واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما المصرية، وشارك في العديد من الأعمال الناجحة التي أثرت الساحة الفنية بأدائه المتزن وأدواره المتنوعة.

ويُنتظر أن يكشف عامر خلال اللقاء عن كواليس أعماله الفنية، وأبرز محطات حياته، إلى جانب الحديث عن رؤيته للفن والوضع الراهن للمجال الدرامي في مصر.