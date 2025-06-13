نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة نارية تترقبها الجماهير.. "المؤسس عثمان" يتصدر تريند جوجل مع الإعلان عن تفاصيل الموسم السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل مسلسل "المؤسس عثمان" تصدره للمشهد الدرامي والترندات، بعد أن تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، فور إعلان الشركة المنتجة انطلاق التحضيرات الرسمية للموسم السابع من العمل، الذي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في الوطن العربي والعالم.

ويُعد "المؤسس عثمان" من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي نجحت في أسر قلوب المشاهدين بمزيج من الدراما والتشويق، حيث اختتم موسمه السادس بأحداث نارية ومشوقة أثارت حماس الجمهور وتركتهم في حالة من الترقب لمصير الشخصيات وتطورات الأحداث في الموسم الجديد.

وبحسب الشركة المنتجة، سيتم البدء في تصوير الموسم السابع رسميًا خلال شهري يونيو وأغسطس 2025، على أن تُعرض أولى حلقات الموسم الجديد في أكتوبر المقبل، في إطار حرص صُنّاع العمل على تقديم موسم أقوى وأكثر إثارة.

موعد عرض الموسم السابع من "المؤسس عثمان":

على قناة ATV التركية: كل أربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، 9 مساءً بتوقيت مصر.

على قناة دوت الخليج الجزائرية: كل خميس الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.



القنوات الناقلة:

قناة ATV التركية عبر نايل سات التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة دوت الخليج الجزائرية عبر نايل سات التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



ومع هذا الإعلان، اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بالتكهنات والنقاشات حول مجريات الأحداث المنتظرة، وسط توقعات بموسم يحمل مفاجآت قوية، وعودة شخصيات محورية.

فهل يواصل "عثمان" صناعة التاريخ في الموسم السابع؟ الجماهير على موعد مع ملحمة جديدة في أكتوبر 2025.