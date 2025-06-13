نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه القيعي تتصدر تريند جوجل بعد حفل زفاف أسطوري على الفنان يوسف حشيش بحضور نجوم الفن والإعلام والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الشاعرة الشابة منه القيعي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بزفافها على الفنان يوسف حشيش في حفل وصفه الجمهور بـ "الأسطوري"، جمع بين الأناقة والرومانسية، وحرص على حضوره نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة في مصر.

أُقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وديكورات فاخرة طغت عليها الألوان البيضاء والذهبية، ما أضفى لمسة ساحرة على أجواء الاحتفال. وشهد الحفل تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداول الجمهور مقاطع فيديو وصورًا من أجواء الزفاف، التي حظيت بإشادة كبيرة بسبب بساطتها ورقيها في آنٍ واحد.

وكان من أبرز الحضور النجمة ياسمين عبد العزيز التي خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة، والإعلامية رضوى الشربيني التي ظهرت بإطلالة أنيقة شاركت بها لحظات الفرح مع العروس، كما حضر المطرب محمود العسيلي الذي أشعل الأجواء بعدد من أغانيه الرومانسية، إلى جانب النجم محمد حماقي الذي قدّم باقة من أبرز أغانيه احتفالًا بالعروسين، في مفاجأة خاصة لهما.

ولم يقتصر الحضور على نجوم الفن فقط، بل حرص عدد من الشخصيات الإعلامية والرياضية البارزة على مشاركة "منه" و"يوسف" فرحتهما، في دلالة واضحة على مدى محبة وتقدير الوسط الفني والإعلامي لهما.

يُذكر أن منه القيعي تُعد من أبرز الشاعرات الشابات في مصر حاليًا، وارتبط اسمها بعدد من الأغاني الناجحة التي كتبَت كلماتها لأشهر النجوم، كما أنها حاضرة بقوة في المشهد الإعلامي والثقافي، بينما يُعد يوسف حشيش من الفنانين الشباب الصاعدين، وحقق حضورًا مميزًا في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة الماضية.

وقد انهالت التهاني على العروسين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الجمهور عن سعادته الكبيرة بهذا الارتباط الذي وصفوه بـ "الثنائي المتناغم"، متمنين لهما حياة سعيدة ومستقبلًا فنيًا مشرقًا لكلٍ منهما.

الجدير بالذكر أن هذه المناسبة لم تمر مرور الكرام، بل تحوّلت إلى حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، لتصبح منه القيعي واحدة من أكثر الأسماء بحثًا وتداولًا على الإنترنت، وسط موجة من الحب والدعم من جمهورها ومتابعيها.