نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كان 2026" يضيء الريفييرا الفرنسية من جديد: دورة مرتقبة تعِد بمواهب عالمية وأفلام تنافس على السعفة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن انطلاق الدورة الـ79 في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026، لتواصل المدينة الفرنسية الساحرة احتضانها لأحد أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تأثيرًا عالميًا.

وتعود الفعالية الأبرز في عالم السينما إلى قصر المهرجانات والمؤتمرات المطل على كورنيش "لا كروازيت"، حيث تستقبل مدينة كان آلاف الضيوف من صناع السينما حول العالم، بينهم مخرجون، نجوم، منتجون، ونقاد وصحفيون، في أجواء فنية ملهمة تمزج بين السحر والبريق والجدية السينمائية.

ومن المتوقع أن يشهد مهرجان "كان 2026" عرض باقة من أبرز الإنتاجات السينمائية المنتظرة، إلى جانب أعمال مستقلة تسعى لخطف الأضواء والمنافسة على السعفة الذهبية، الجائزة الأرفع التي لطالما فتحت أبواب الأوسكار وأطلقت أسماءً إلى العالمية.

وتتوزع فعاليات المهرجان بين مسابقات رسمية وغير رسمية، من بينها: المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، مسابقة "نظرة ما"، أسبوع النقاد، وأسبوع المخرجين. ومن المقرر الإعلان عن الأفلام المختارة ولجان التحكيم خلال أبريل 2026، بينما يُنتظر فتح باب الاعتمادات الصحفية والمهنية في وقت مبكر من العام ذاته.

وكانت الدورة الـ78 التي أُقيمت في مايو 2025 قد شهدت عروضًا قوية ونقاشات سياسية بارزة، وتوّج خلالها المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي بالسعفة الذهبية عن فيلمه "مجرد حادث"، في عودة تاريخية له إلى المهرجان. فيما ذهبت الجائزة الكبرى للمخرج النرويجي يواكيم تريير عن فيلمه "sentimental value"، واقتنص أوليفييه لاكس وماشيا شيلينسكي جائزة لجنة التحكيم عن "Sirât" و"Sound of Falling" على التوالي.

مهرجان "كان 2026" يُنتظر أن يكون محطة جديدة لاكتشاف المواهب وتكريم الإبداع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، وسط توقعات بمشاركة عربية لافتة قد تعزز من حضور السينما العربية على الساحة العالمية.