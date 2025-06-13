نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسيلي يشعل أجواء زفاف منة القيعي ويوسف حشيش.. وهؤلاء النجوم أبرز حضور الحفل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية، أحيا النجم محمود العسيلي حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل واليوتيوبر يوسف حشيش، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام. وكان من بين الحضور الدكتور أشرف زكي، الفنان دياب، المخرج رامي إمام، والمخرجة بتول عرفة، إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

ويأتي هذا الحفل بعد أشهر من احتفال منة ويوسف بخطوبتهما في أكتوبر 2024، والذي شهده عدد من النجوم البارزين مثل شيكو، أكرم حسني، أمير مرتضى منصور، كارمن سليمان، وزوجة دياب هاجر الإبياري، بالإضافة إلى حضور كبير من أصدقاء العروسين داخل وخارج الوسط الفني.

تُعد منة عدلي القيعي من أبرز الأسماء الشابة في عالم كتابة الأغاني، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلانات قبل أن تنطلق بقوة في الساحة الغنائية، وكان تعاونها الأول مع حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا" بمثابة نقطة التحول التي صنعت اسمها وسط الجيل الجديد من صناع الموسيقى.