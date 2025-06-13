نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل المطرب الشعبي محمود الليثي فرض اسمه بقوة على الساحة الفنية، بعد مشوار حافل بالأغاني الناجحة والحفلات الجماهيرية التي جعلت منه واحدًا من أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر والوطن العربي.

وبالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده، تلقى الليثي إشادات من كبار الفنانين، كان أبرزها رسالة حب من النجم تامر عاشور، عكست حجم المحبة التي يحظى بها الليثي بين زملائه وجمهوره.



احتفل الفنان محمود الليثي بعيد ميلاده وسط موجة من التهاني ورسائل الحب التي تلقاها من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث نشر الليثي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" رسالة مؤثرة كتب فيها:"اليوم عيد ميلادي.. اللَّهم اجعلها سنة خيرًا لي وبـداية أجمل لأقداري، وحقق لي كل ما يتمناهُ قلبي.. عامًا مضى من عمري وعامًا قادم."

ويأتي هذا الاحتفال في وقت يعيش فيه الليثي حالة من النجاح الفني المستمر، إذ استطاع أن يرسّخ مكانته في صدارة نجوم الأغنية الشعبية من خلال تقديمه لأعمال ناجحة تصدرت التريند، إلى جانب مشاركاته المتكررة في أفلام ومسلسلات عززت من جماهيريته.

وفي لفتة محبة لاقت تفاعلًا واسعًا، وجه الفنان تامر عاشور رسالة إعجاب بصوت الليثي وأدائه، ليرد الأخير برسالة مليئة بالمشاعر قائلاً:"إنت حبيبي وأخويا ونور عيني، كفاية حبك ليا يا نجم العالم العالمي تامر عاشور. العشق يخليك ليا، وكلامك الحلو شرف كبير ليا. إنت البطل يا عم الدنيا، والله أكبر عليك، ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا."

كما حرص الليثي على توجيه الشكر للإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، واصفًا إياها بأنها "بنت بلدي الدقهلية، بلد العظماء"، مؤكدًا اعتزازه بدعمها الدائم له.

ويُعد محمود الليثي من أبرز الأصوات التي وضعت بصمتها الخاصة في الغناء الشعبي خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنويعه في اختياراته الفنية، وقدرته على المزج بين التراث الشعبي والطابع العصري، مما جعله النجم المفضل في الحفلات والمهرجانات الكبرى.