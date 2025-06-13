نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تتصدر تريند جوجل بعد إعلان تعاونها مع كاملة أبو ذكري في "رزق الهبل".. وعودة مرتقبة للكوميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت النجمة منى زكي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشروعها السينمائي الجديد الذي يجمعها بالمخرجة كاملة أبو ذكري، في عمل يحمل عنوانًا مؤقتًا "رزق الهبل"، من تأليف جورج عزمي، وإنتاج شاهيناز العقاد.

ويأتي هذا التعاون بعد غياب دام 19 عامًا عن آخر لقاء سينمائي جمع بين منى وكاملة في فيلم "عن العشق والهوى"، الذي يُعد واحدًا من أبرز أفلام الدراما الرومانسية في الألفية الجديدة. ويبدو أن هذا اللقاء الجديد سيكون مختلفًا تمامًا، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، التي اشتاق الجمهور لرؤية منى زكي فيها، خاصة بعد نجاحها اللافت في أفلام مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"أبو علي"، و"تيمور وشفيقة".

ويتوقع أن يشكل الفيلم عودة قوية لمنى زكي إلى الكوميديا بعد فترة من التركيز على الأدوار الدرامية والإنسانية، كما يعكس شغفها بتقديم أعمال متنوعة ترضي ذائقة جمهورها الواسع. ويعكف صناع الفيلم حاليًا على عقد جلسات مكثفة من أجل الوقوف على كافة تفاصيل العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يُعرض الفيلم قبل نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، تواصل منى زكي خطاها الواثقة نحو التميز والتنوع الفني، حيث تنتظر أيضًا عرض فيلمها الجديد "الست"، الذي يرصد محطات مهمة في حياة كوكب الشرق أم كلثوم. الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن، منهم محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، من أبرزهم أحمد حلمي، عمرو سعد، كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وأمينة خليل.

وبين العودة للكوميديا في "رزق الهبل"، والتجسيد العميق لشخصية فنية تاريخية في "الست"، تؤكد منى زكي مرة أخرى أنها واحدة من أنضج نجمات جيلها وأكثرهن تنوعًا، وهو ما يبرر تصدرها للترند واهتمام الجمهور بكل خطواتها الفنية.