نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي صلاح تنضم لأبطال مسلسل "قهوة 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انضمت الفنانة الشابة نانسي صلاح إلى فريق عمل الموسم الثاني من مسلسل "قهوة"، لتؤدي دور "شريفة"، في عمل درامي جديد يجمع بين الإثارة والتشويق والدراما الاجتماعية.

ويأتي انضمام نانسي في إطار توسيع الشخصيات وتعميق الأحداث، ضمن حبكة درامية مشوقة تحمل الكثير من المفاجآت في جزئه الجديد.

وتشارك نانسي البطولة إلى جانب النجم أحمد فهمي والفنانة مرام علي، والنجم أحمد شامي، حيث يجتمع هذا الثلاثي المميز في تجربة مختلفة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، الذي اعتاد تقديم أعمال درامية تحمل طابعًا اجتماعيًا وإنسانيًا مميزًا، ومن إخراج عصام نصار، الذي يعرف بإجادته تقديم صورة بصرية جذابة وأسلوب إخراجي ديناميكي.

وينتظر أن يبدأ تصوير "قهوة 2" خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عرضه في الموسم الدرامي الجديد، في ظل تطلعات بأن يكون هذا الجزء أكثر إثارة ونجاحًا من سابقه، خاصة مع انضمام وجوه جديدة ومؤثرة في الأحداث، وعلى رأسهم نانسي صلاح.