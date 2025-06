نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جو أشقر يروّج لأغنيته الجديدة "أجازة تاني" مع جاد شويري: دويتو صيفي بطابع احتفالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء مليئة بالحيوية والبهجة، شوق الفنان اللبناني جو أشقر جمهوره لأحدث أعماله الغنائية، من خلال منشور على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام"، كشف فيه عن قرب صدور أغنية جديدة تحمل عنوان "أجازة تاني"، وهي دويتو غنائي يجمعه بالفنان اللبناني جاد شويري.

وظهر النجمان في الصورة الترويجية للأغنية وهما يضحكان ويتفاعلان بحماس، في مشهد يعكس الأجواء المرحة والإيقاع الصيفي المنتظر للأغنية، والتي من المقرر طرحها رسميًا في 19 يونيو 2025، بحسب ما جاء في التعليق المرافق للصورة.

وكتب أشقر بالإنجليزية:"We r gonna take many vacations through the years!Which one is your favorite so we use it as the official cover of the song?? "

في إشارة إلى روح الأغنية التي تدور حول الإجازات والفرح، حيث طلب من جمهوره التفاعل واختيار الغلاف الرسمي للأغنية، مما يعكس اهتمامه بإشراك المتابعين في تفاصيل عمله الجديد.

ويُعد هذا التعاون الغنائي المرتقب بين جو أشقر وجاد شويري، الأول من نوعه بين النجمين، ومن المتوقع أن يحمل طابعًا احتفاليًا صيفيًا يتماشى مع أجواء الموسم، لا سيما أن كليهما عرفا بتقديم أغنيات خفيفة وحماسية تناسب الإجازات والسهرات.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، حيث حصد آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشره، وسط ترقب واضح لطرح العمل على المنصات الموسيقية.

يُذكر أن جو أشقر حقق نجاحات عديدة في السنوات الماضية من خلال أغنيات أيقونية أصبحت جزءًا من الذوق الغنائي اللبناني والعربي، فيما يتميز جاد شويري بإبداعه المتجدد سواء كمطرب أو مخرج كليبات.