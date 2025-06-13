إلهام شاهين تفاجئ الجمهور في "ريستارت": تظهر بشخصيتها الحقيقية وتكشف سر مشاركتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة إلهام شاهين عن كواليس ظهورها كضيفة شرف في فيلم "ريستارت"، الذي يجمع كوكبة من النجوم على رأسهم تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن مشاركتها في الفيلم جاءت بدافع شخصي، إذ تظهر بشخصيتها الحقيقية دون أداء تمثيلي، وذلك في مشهد طريف وغير متوقع يجمعها بتامر حسني داخل موقع تصوير.

وأعربت عن تقديرها الكبير لتامر وهنا، مشيرة إلى أن هذا الحب والدعم لهما كان الدافع الرئيسي وراء قبولها الظهور في العمل دون تردد، خاصة وأن الفيلم يطرح أفكارًا تراها مهمة وجديرة بالاهتمام.

وأضافت أن مشاركتها لا تُعد تمثيلًا تقليديًا، بل تراها بمثابة "تحية فنية" تقدمها لزملائها من الجيل الجديد، تأكيدًا على دعمها المستمر لهم. كما وصفت المشهد الذي تظهر فيه بأنه "بسيط لكن معبر"، ويعتمد على عنصر المفاجأة، ما يمنحه خفة ظل ويضفي لمسة إنسانية محببة على أجواء الفيلم.