نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الكبار.. نجوم في السينما بعد غياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد عام 2025 عودة عدد كبير من نجوم الوسط الفني للسينما من جديد، ومن ابرزهم عمرو سعد ومي عز الدين ومصطفى شعبان واخرين.

عمرو سعد

يواصل عمرو سعد في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد، حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد من إنتاج محمد عبد الحميد وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل، ينتظر عرض فيلم الغربان، تأليف وإخراج ياسين حسن والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم مي عمر محمد علاء، میرهان حسین.

مي عز الدين

عبرت مي عز الدين في بث مباشر على حسابها الخاص في موقع "تيك توك "عن رجوعها للسينما بفيلم جديد، حيث كانت آخر مشاركتها فيلم "جيم أوفر" الذي تم طرحه 2012، الذي قامت ببطولته بجانب يسرا، محمد نور عزت أبو عوف، أوشا، إيمان السيد، أمل رزق ورضا حامد، ومن إخراج أحمد البدري.

محمد رجب

يعود محمد رجب إلى شاشة السينما بعد غياب تجاوز الـ 6 سنوات، منذ فيلم "بيكا" الذي عُرض عام 2018؛ حيث تعاقد على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "كوكتيل"، وهو من تأليف محمد سيد مبروك. وإنتاج أحمد السبكي؛ حيث لم يحدد موعد تصويره حتى الآن.

مصطفى شعبان

كما تعاقد النجم مصطفى شعبان على بطولة فيلم جديد بعنوان المملكة تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب ويشارك في العمل كل من: محمد أنور، هيفاء وهبي وآخرون وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

ياسمين عبد العزيز

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب تجاوز 6 أعوام، منذ فيلم "الأبلة طمطم"، بفيلم جديد تحت عنوان زوجة رجل مهم، ويُشارك في بطولة الفيلم، الفنان أكرم حسني، وهو تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

هاني سلامة

ويقطع هاني سلامة، فترة غيابه عن السينما، التي تجاوزت الـ 14 عامًا، منذ فيلم "واحد صحيح"، بفيلم جديد يحمل اسم "الحارس"، الذي انطلق تصويره مؤخرًا، تمهيدًا لطرحه خلال وقت لاحق من العام الجاري، وتشاركه البطولة الفنانة السورية مرام علي، أحمد الرافعي ومحمود ياسين جونيور، وعدد آخر من الفنانين.