نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. "ديسكو مصر" يتألقون في بورتو مارينا وابن شقيقة شادي يخطف الأنظار كأصغر عضو في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا فريق ديسكو مصر حفلا غنائيا ضخما داخل بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن سلسلة حفلات "بورتو بيت" المممتدة طوال العام.

شهد الحفل تواجد جماهيري كبير من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوا فريق "ديكسو مصر" وصلات الغناء والرقص على مدي اكثر من ساعة ونصف الساعة على عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة إلى التراكات المميزة للفريق.

وتخلل الحفل قيام عضو الفريق شادي وصفي بالاستعانه بنجل شقيقته الطفل الصغير آدم ليشاركه وزميلة مصطفي الشريف تقديم فقرتهما والنقاط الصور ال "سيلفي "خاصة مع غياب زميلهما الثالث عمرو عماد وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



وفي ختام الحفل وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل من تنظيم مبهر للمنتج ياسر الحريري وياسمين محمود من بورتو.



على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.