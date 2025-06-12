رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان توفيق رشوان تفاصيل رؤية في منامه للنجمة ياسمين عبدالعزيز بعد مشاركتهم معا في مسلسل وتقابل حبيب خلال دراما رمضان 2025.



وقال رشوان توفيق خلال ظهوره في برنامج بنظرة تانية تقديم محمود الجلفي وسناء حسين على قناة الشمس، إنه يعتبر ياسمين عبد العزيز ابنته، ويحبها بشكل كبير، ويعتبرها، مشيرًا إلى أنها شخصية تتمتع بالطيبة والبساطة.

وتابع: كنت في مرة بقرأ في سورة البقرة ولما وصلت للآيات اللي فيها التوحيد بكررها كتير، وكان دة قبل دوت الخليج، عند الآية 136 و137، وعند فسيكفيكهم الله نمت وعيني غفلت، غفلت لحظة ولقيت ياسمين قاعدة جنبي، ودي رسالة جتلي من ربنا ليها.

واستكمل «رشوان»: وطلبت من عمرو محمود ياسين أن يخبرها بالتفاصيل، بسبب أن المساعدة لم تقوم بتسجيل رقمي على هاتفها وهي لا ترد على أرقام غير مسجلة على الهاتف.



موعد عرض برنامج بنظرة تانية



برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي بالاشتراك مع مذيعتان من الوجوه الجديدة، يذاع على قناة الشمس كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.