ما موقف اليتامى الذين كانت تتكفل بهم سميحة أيوب.. مديحة حمدي توضح

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضحت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل عن حياة الراحل سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي، على قناة الشمس، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية.

وأوضحت مديحة حمدي، أن الراحلة سميحة أيوب، كانت تحاول أن تتكفل بالكثير من الأيتام خلال حياتها، وتحب فعل الخير بشكل مستمر، وتحزن لحزن أي شخص حولها.



وتابعت: كانت بتتكفل بالكثير والكثير من الآسر الفقيرة واليتامى، كانت طفلة صغيرة من جوة، ولا تطلب أي شئ لنفسها، ولكن تسعى لتلبية طلبات الآخرين.



وأوضحت أن الراحلة، كانت حريصة على أداء الصلاة في وقتها وخدمة الآخرين وجبر الخواطر، وكانت تتكفل بالكثير من الأشخاص، قائلة: كانت فاتحة بيوت كتير، وأنا مش من حقي أقول دة لان دي حاجة بينها وبين ربنا.



وعن موقف هذه الآسر بعد وفاتها، أوضحت أن نجلها الدكتور علاء سيتولى هذه العملية، حيث كان يدير كل الأمور المالية للراحلة، ويعلم جيدًا ما بها من أمور وتفاصيل هامة، ويعلم جيدًا تفاصيل الآسر وأماكنها.

وعن وصيتها الأخيرة، أكدت مديحة أيوب احتياجها للصدقة الجارية وقراءة القرآن والدعاء لها، ونقل الصورة الحقيقة عن حياتها.



موعد عرض برنامج بنظرة تانية



برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي بالاشتراك مع مذيعتان من الوجوه الجديدة، يذاع على قناة الشمس كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.