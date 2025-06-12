مديحة حمدي: أنا كنت الصندوق الأسود لـ سميحة أيوب وهي كذلك

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مديحة حمدي كواليس الساعات الأخيرة في حياة الراحلة سميحة أيوب مؤكدة على العلاقة الوطيدة بينهما.



وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي، على قناة الشمس، إن سميحة أيوب كانت توأم روحها، وكان بينهما علاقة قوية للغاية، حيث كانت تعتبرها الصندوق الأسود لأسرارها.



وتابعت: هي أمي التي لم تلدني وأنا ابنتها التي لم أخرج من رحمها، كانت تؤام روحي ورحيلها كان صدمة مش طبيعية ليا.



واستكملت: كانت طفلة صغيرة من جواها، وبتعيط لو شخص قدامها حس بألم، وبتسعى لحل مشاكل الآخرين.



وعن كواليس غُسل الراحلة، قالت «مديحة»، إن أحد جيران الراحلة كانت عائدة من السعودية ومعها جركن ماء زمزم، موضحة: نزلت بالمية، ولما سألتها على بخور قالتلي موجود وجابته، والمساعدة بتاعتها كانت مشغلة أدعية، فالأوضة كانت مليانة بالملائكة، ربنا يرحمها.



موعد عرض برنامج بنظرة تانية



برنامج بنظرة تانية، تقديم محمود الجلفي بالاشتراك مع مذيعتان من الوجوه الجديدة، يذاع على قناة الشمس كل يوم خميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



