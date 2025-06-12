لهذا السبب.. دنيا سمير غانم توجه رسالة شكر لـ مجدي يعقوب

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر للدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

دنيا سمير غانم توجه رسالة شكر لـ مجدي يعقوب

ونشرت دنيا صورة تجمع زوجها بالدكتور مجدي، وعلقت قائلة: "شكرًا جزيلًا سيد مجدي يعقوب، أنت ملاك على الأرض.. بارك الله فيك".

سبب شكر دنيا سمير غانم لـ مجدي يعقوب

وشكرت دنيا سمير غانم الدكتور مجدي يعقوب لتوقيعه علي كتابه الاخير بإسمها واسم ابنتها وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

ومن ناحية اخري، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة، تجسد دور بودي جارد للفنان محمد ممدوح "تايسون"، الذي يجسد شخصية رجل أعمال كبير، وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا.

ابطال فيلم روكي الغلابة

وفيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم

وكان آخر ظهور لدنيا في عالم الدراما من خلال مسلسل "عايشة الدور"، والذي شاركت في بطولته إلى جانب نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، وأحمد عصام السيد، وهو من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف مشترك بين كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، ونانسي عكيلة، وإخراج أحمد الجندي.