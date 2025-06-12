" عسل أحمر ".. هند صبري تقوم بدور البطولة النسائية أمام آسر ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة هند صبري خلال الفترة الماضية علي بطولة مسلسل جديد تحت عنوان «عسل احمر» بجانب الفنان آسر ياسين.

وتقوم هند صبري بدور البطولة النسائية أمام آسر ياسين في مسلسل عسل أحمر المكون من 10 حلقات ويُعرض في موسم الـ off season.

أبطال مسلسل عسل أحمر

مسلسل عسل أحمر مأخوذ عن رواية دم على نهد للكاتب إبراهيم عيسى، من تأليف محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج صادق الصباح، وبطولة آسر ياسين وهند صبري ومحمود حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.

قصة مسلسل عسل أحمر

تدور أحداث مسلسل عسل أحمر حول صحفية تحقيقات تسعى لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل ارتكب سلسلة من الجرائم الغامضة، وبينما تبدأ رحلتها بمقابلات وتحقيقات مهنية، تتورط تدريجيًا في شبكة مظلمة من الأسرار؛ حيث تتشابك خيوط الجرائم مع فساد ديني وأمني عميق، ما يدفعها إلى مواجهة عنيفة مع الواقع، ومع نفسها، وتتحول رحلتها إلى كابوس نفسي تتداخل فيه الحقيقة مع الوهم، والخوف مع البحث عن العدالة.

اخر اعمال هند صبري

وكان اخر اعمال هند صبري هو مسلسل البحث عن علا 2،و دارت أحداثه حول شخصية علا وتنقل التطورات التي حدثت في حياتها خاصةً بعد الطلاق وبعد تعرفها على أشخاص جديدة وتوسع عالمها، وشارك في بطولته سوسن بدر، محمود الليثي، ظافر العابدين، طارق الإبياري، ندى موسى، وغيرهم عدد كبير من نجوم الفن.

كما شاركت هند صبري في مسلسل "مفترق طرق" الذي شارك في بطولته إياد نصار، وماجد المصري، وجومانا مراد، وأشرف على كتابة العمل كل من السيناريست الراحل شريف بدر الدين ووائل حمدي.