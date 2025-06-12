مى فاروق تطرح "بنات الخلق" من ألبوم "تاريخى"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستكمل النجمة مي فاروق، طرح أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، وطرحت أغنيتها السادسة بعنوان "بنات الخلق"، وهى الأن علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، الأغنية من كلمات: عبد الرحمن محمد، وألحان: مدين، وتوزيع موسيقى: يحى يوسف، هندسه صوتيه وميكس وماستر: مصطفي رؤوف، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب، كلارينيت: محمد فوزي، تنفيذ وتريات: محمد مدحت، تسجيل وتريات: جورج يعقوب TRS studio، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

أغنية "بنات الخلق"، تحمل الطابع الدرامى، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، والثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.. تقول كلمات أغنية "بنات الخلق":

بتبعد عن عيون الناس.. وحابسة نفسها في أوضة

بتتجرد من الإحساس.. تشوفها تقول دي محسودة

ده حتى قلبها الأبيض.. بقى جواه نقط سودا

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش.. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش.. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها

بتتنفس عشان تفضل مع العايشين.. طبيعي تعيش حياة صعبة

ويا اللي غاوي تتسلى بقلوب عاشقين.. بنات الخلق مش لعبة

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش.. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش.. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها