ثقافة بورسعيد تواصل ليالي العرض المسرحي "عشاق المترو"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم العرض المسرحي "عشاق المترو" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ضمن فعاليات الموسم الحالي، في إطار برنامج وزارة الثقافة لدعم الإبداع المسرحي بالمحافظات.

أحداث عرض عشاق المترو

العرض لفرقة بورسعيد المسرحية، عن نص الشاعر والكاتب الفرنسي جان تارديو، وإخراج أيمن عادل، وتدور أحداثه في إطار غنائي استعراضي، داخل محطة مترو نائية تتوقف فيها الحياة بين لحظة وأخرى، حيث يلتقي عدد من الغرباء يجمعهم التكرار والملل.

ويمزج العرض بين الأداء المسرحي التقليدي، والفيديو المعاصر، بجانب الاعتماد على تقنيات كسر الجدار الرابع وتداخل الزمان بالمكان، مما يسهم في تقديم تجربة مسرحية تأملية، شعرية، ووجودية في آنٍ واحد.

كما يعتمد العرض المسرحي على عدد من نصوص الشاعر الفرنسي، أعاد الكاتب محمد رؤوف تقديمها بأسلوب درامي، ليطرح من خلالها تساؤلات وجودية حول مفاهيم الحب، الزمن، الانتظار، والعزلة في عالم فقد فيه الإنسان صوته ووجهته.

صناع العرض عشاق المترو

"عشّاق المترو" أداء ليلى عبد القادر، وماريو رمزي، وعدد من النجوم الشباب، دراماتورج محمد رؤوف، ألحان محمد فرج الله، توزيع وميكساج محمد صلاح، دراما حركية عمرو عجمي، ديكور وفيديو آرت سراج محمود، موسيقى محمد فرج الله، وتوزيع محمد صلاح.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه بالمجان حتى غدا الجمعة في تمام التاسعة مساءً، وذلك بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد.