نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ريستارت" يواصل نجاحه في دور العرض المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة قوية تشهدها دور العرض السينمائية المصرية، حيث انضم فيلم “ريستارت” للنجم تامر حسني، في تلك المنافسة واستطاع أن يحتل اِلمركز الثاني بجدارة في أولى أيام عرضه، حيث حصد ضمن إيرادات أمس تبلغ 3.03 مليون جنيه، حسبما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم "ريستارت"

تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت. بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.



طاقم عمل فيلم "ريستارت"

يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.