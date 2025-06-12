نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض "أرض الأمل" بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح مركز شباب أولاد يحيى بدار السلام، ختام العرض المسرحي "أرض الأمل"، الذي نظمته الهيئة العامة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، على مدار أسبوع، ضمن عروض مشروع "المسرح التوعوي" بمحافظة سوهاج، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي.

عروض مشروع "المسرح التوعوي"

العرض لفرقة دار السلام المسرحية، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ويتناول الصراع بين الخير والشر داخل النفس البشرية، مع التركيز على قضايا مثل الثأر، والعنف، والإدمان، ويختتم برسالة تدعو إلى التمسك بالأمل كبداية لكل تغيير جميل.

عرض أرض الأمل

"أرض الأمل" تأليف دياب يوسف، غناء وألحان إسلام محسن، موسيقى شهاب عكاشة، ديكور وإخراج أبو بكر مظهر، ونفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، وقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج.

ويعد "المسرح التوعوي" أحد المبادرات الثقافية الهادفة التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة لمجابهة التطرف ونشر التنوير، والتعريف بمفاهيم حروب الجيلين الرابع والخامس، المعروفة بـ "الحروب الإلكترونية"، من خلال أدوات فنية مبتكرة.

وينفذ المشروع في عشر محافظات مختلفة، من خلال عشرة مؤلفين مصريين قدموا نصوصا مسرحية جديدة خصيصا لهذا الغرض.

