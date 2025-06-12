نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تقدم "رصد خان" و"القطة العامية" ضمن عروض الموسم المسرحي بجنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة قنا، الأربعاء، عرضين مسرحيين، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، في إطار خطة وزارة الثقافة.

عرض رصد خان

جاء العرض الأول بعنوان "رصد خان"، لفرقة كوم أمبو المسرحية، وتدور أحداثه في إطار فانتازي حول رحلة بحث الجد "ابن غانم" عن كنز قارون الذي خسف به الأرض، ليقرر بناء خان أثري يجمع فيه تركته، ويكتشف في النهاية أنه خسر كل شيء بعد أن أغواه الشيطان، فيكتب وصيته لأحفاده محذرا إياهم من نفس المصير.

وتمر السنوات، وتقع الوصية منقوصة في يد "سجايا"، إحدى حفيداته، فتقرر نشر إعلان لجمع الورثة بغرض التخلص منهم، من أجل الوصول إلى الكنز الذي يتطلب الوصول إليه إلى سفك الدماء، وتبدأ المأساة حينما يبدأ الورثة في قتل بعضهم البعض.

"رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم، ألحان عبد المنعم عباس، أشعار طه الأسواني، ديكور شادي قطامش، ومخرج منفذ علي جودة.

وأوضح المخرج إيهاب زكريا أن العرض قدم في إطار فانتازي، وبأسلوب تجريبي مغاير، وذلك من خلال الاستعانة بديكور مناسب يمثل خانا أثريا تتخلله أعمدة وجدران منقوشة بالطلاسم، بجانب الأقنعة والعرائس التي أضفت تأثيرات درامية داخل المشاهد، كما أن الموسيقى والألحان ساعدت في خلق حالة من التوتر والغموض طوال العرض.

“ القطة العامية”

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "القطة العامية" لفرقة المعني المسرحية، ويناقش العديد من المشكلات المجتمعية المعاصرة.

"القطة العامية" أشعار محمد محمد عبد الرحيم، ديكور وإضاءة هاني محمد، مخرج منفذ خالد علي، وإخراج هاني فهمي.

وأشار الكاتب سامح عثمان، أنه كتب النص عام 2003، ويطرح خلاله رؤية تعتمد على تفكيك الواقع وتوظيف الألعاب الشعبية داخل نسيج من الأمنيات المؤجلة والأحلام غير المتحققة، باحثا عن الجوهر الكامن في التراث الشعبي، مؤكدا على أهمية اتخاذ القرار مهما كانت الرؤية مشوشة.

قدمت العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبحضور محمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وأنور جمال، مدير فرع ثقافة قنا، وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من مهندس الديكور الدكتور عبد الناصر الجميل، المخرج خالد أبو ضيف، والناقد المسرحي محمود الحلواني، إلى جانب لفيف من الأدباء والمسرحيين.

العروض المسرحية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتقدم يوميا بالمجان حتى منتصف يونيو الحالي، بواقع عرضين يوميا، الأول في السادسة مساء، والثاني في التاسعة مساء.

عرض "بير السقايا"

ويستقبل المسرح اليوم الخميس، عرض "بير السقايا"، لفرقة قوص المسرحية، تأليف حسام عبد العزيز، وإخراج محمود النجار، ويناقش قضية الصراع القائم نتيجة العادات القبلية، يليه عرض "أسطورة الغريب" لفرقة قصر ثقافة حوض الرمال، تأليف محمد إبراهيم، وإخراج أحمد الجمل، ويعتبر مرآة تعكس التناقضات الإنسانية في المجتمعات التي تتشبث بالخرافة، وذلك من خلال قصة الغريب الذي يعود إلى بلدته بعد غياب طويل، ما يثير الذعر والتساؤلات بين السكان.

