نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 يونيو..عرض فيلم الحريفة 1 على Netflix في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نور النبوي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري عن خبر سعيد لكل محبيه.

موعد عرض الحريفة على Netflix

حيث قررت منصة Netflix عرض الجزء الأول من الحريفة يوم 16 يونيو المقبل، ونشر نور النبوي ذلك معلقًا:"مفاجأة حلوة تانية " حيث يعرض له مسلسل 6 شهور على التلفزيون بعد نجاحه على الانترنت.



أحداث الجزء الأول من الحريفة



وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.



نور النبوي و6 شهور

وحقق نور النبوي نجاحكبير بـ أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" والذي عرض حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الماضي ويتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.