نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يوجه رسالة دعم لـ تامر حسني بعد خضوع نجله لعمليتين جراحيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب والملحن حسام حبيب على تقديم الدعم المعنوي للنجم تامر حسني، بعد خضوع نجله "آدم" لعمليتين جراحيتين لإزالة الزائدة.

رسالة دعم من حسام حبيب لـ تامر حسني

ونشر حسام، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمع تامر حسني وابنه آدم، وعلق عليها: "الف سلامة يا تامر لـ آدم، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنك عليه يا رب، ويقومه بسلامة إن شاء الله".

ويعيش تامر حسني وأسرته فترة صعبة بعد تعرض نجله آدم لأزمة صحية حرجة استدعت إجراء عمليتين جراحيتين طارئتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية.

تفاصيل الحالة الصحية لـ آدم



وخضع الطفل آدم لعملية جراحية دقيقة داخل أحد المستشفيات، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن دعمهم ومساندتهم له ولعائلته في هذه المحنة.

كما حرصت بسمة بوسيل، والدة آدم، على التعبير عن مشاعرها ودعائها لابنها عبر منشور مؤثر على حسابها في "إنستجرام"، حيث كتبت دعاء مؤثرا جاء فيه: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشف عبدك الصغير آدم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورا، وقر أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

وكشف نجم الجيل تامر حسني تطورات الحالة الصحية لنجله آدم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: " أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس".

وتابع: "وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد، وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريبًا أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة".



وأضاف: "اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة وحزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر، يارب، بحق “كن فيكون”أشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب".



واختتم قائلًا ؛ "وأحب أقول تاني شكرًا من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق

متشكر أوي يا جماعة شكرًا لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصيًا، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضو بدعيلكم وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".