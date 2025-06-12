نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنتهاءه.. إسلام جمال يكشف لـ دوت الخليج الفني أصعب المشاهد ووقت التحضير لـ عهد أنيس (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ عدة أيام المسلسل القصير" عهد أنيس " وهو من بطولة إسلام جمال، عابد عناني، أحمد الرافعي، رحمة أحمد، ميدو عادل، محسن صبري، ومن إخراج خيري سالم.



وكشف الفنان إسلام جمال في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل شخصية 'محي ' الذي يقدمها في المسلسل بالإضافة إلى الصعوبات ووقت التصوير والتحضير.



وقال إسلام جمال:" كنت متحمس لمسلسل عهد انيس جدًا لأنه مختلف شوية مش هيعجب كل الناس ومش كل الناس هتفهموا يعني، بس انا الحاجات دي بتستفزني بكون عاوز اقدمها يعني، فتوكلنا على الله وعملتوا علطول ".

مشاهد صعبة في عهد أنيس



وعن اكتر المشاهد صعوبة في المسلسل قال: "اه في مشاهد اتعادت كتير لان فيها طلاسم وحاجات بتتقرأ فكان لازم احفظها، وكان طلبي الوحيد متسبليش الطلاسم دي بجد علشان متلبسش ".

وقت التحضير للشخصية



وعن وقت التحضير للعمل والشخصية أضاف: "خالص مخدتش وقت طويل، المسلسل مثلا اتعرض عليا النهاردة مثلا قرأت النص في يومين تلاته وبعدها بأسبوع كانوا حضروا كل حاجة وصورنا علطول وكان مسلسل لطيف الحمد لله ".



قصة مسلسل عهد انيس

وسبق وتم طرح البرومو التشويقي الرسمي للمسلسل، حيث تدور الأحداث حول سر مدفون منذ عام 1920 ومازالت لعنته مستمرة حتى الآن لتبدأ الأحداث في التصاعد والصراع.



فريق عمل مسلسل عهد انيس

يشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم إسلام جمال، أحمد الرافعي، حازم إيهاب عابد عناني، رحمة أحمد، جلا هشام وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف محمد دندراوي وإخراج خيري سالم.