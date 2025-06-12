نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يصل بـ "المشروع x " لـ " 100 مليون جنيه " وينتظره رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب النجم كريم عبد العزيز بفيلمه

حقق الفيلم مع نهاية الأسبوع الثالث لعرضه 100 مليون جنيه وهو مايشير إلي إقترابه من تحقيق رقما جديدا في شباك التذاكر المصري.

قائمة الأعلى في تاريخ السينما



الفيلم ينضم إلي سلسلة أفلام كريم عبد العزيز التي تتصدر قائمة الأعلي في تاريخ السينما مثل الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي وغيرها.

المشروع x ظاهرة سينمائية جديدة



خبراء التوزيع السينمائي أكدوا أن المشروع x يشكل ظاهرة سينمائية جديدة بسبب تقنيات التصوير التي إستخدمت في تنفيذه وبأماكن التصوير التي جرت بالعديد من الدول مما يضع الفيلم ضمن فئة الأفلام الأضخم إنتاجا في السنوات الأخيرة.





وأشاروا إلي أنه يشير إلي الثقة المتبادلة بين كريم عبد العزيزوجمهوره الذي توافد علي مشاهدة الفيلم رغم أن قصته ومضمونه تختلف تماما عن الألوان السينمائية المفضلة لجمهور العيد.

ولفت خبراء التوزيع إلي أن تواجد المشروع x ضمن أفلام عيد الأضحي ساهم في إحداث حالة توازن في شباك التذاكر وحافظ علي الإقبال الجماهيري بعد إقتصار الموسم علي فيلمين جديدين فقط.

الفيلم يتصدر أيضا شباك التذاكر في دول الخليج العربي متجاوزا الأفلام العربية والأجنبية المعروضة بجانبه منذ بداية عرضه مع الأيام الأولي لعيد الأضحي المبارك.

تفاصيل المشروع x

يشار إلي أن المشروع x تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتتناول أحداثه حول عالم أثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها.