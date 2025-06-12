عمرو الليثي ومصطفى قمر يدعون لنجل تامر حسني بعد وعكته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على مساندة تامر حسني بعد تعرض نجله لوعكة صحية ومن أبرزهم عمرو الليثي ومصطفى قمر.



ونشر الإعلامي عمرو الليثي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "ادعو الله أن يشفي آدم ابن أخي الغالي تامر حسني، وأن يرفع عنه ويخفف آلامه.. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما"، وقد لاقى هذا الدعاء تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين شاركوه الدعاء لآدم وتمنوا له الشفاء العاجل.





كما نشر مصطفى قمر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا: "ربنا يقومهولك بالسلامة ياتيمو کلنا بندعيله ياحبيبي بحبك يا آدم يا ابني الغالي بإذن الله تقوم وتشفى وتبقى زي الفل قلبي معاك ياتامر وبإذن الله يشفي شفاء لا يغادر سقما ياحبيبي".





تطورات الحالة الصحية لـ آدم تامر حسني



كشف نجم الجيل تامر حسني تطورات الحالة الصحية لنجله آدم وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: " أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس".

وتابع: "وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد، وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريبًا أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة".

وأضاف: "اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة وحزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر، يارب، بحق “كن فيكون”.



أشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا

بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب".

واختتم قائلًا ؛ "وأحب أقول تاني شكرًا من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق

متشكر أوي يا جماعة شكرًا لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصيًا، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضو بدعيلكم وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".