رسالة مؤثرة وفرحة من القلب من دينا الشربيني لأمينة خليل عبرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن مشاعرها الصادقة تجاه زفاف صديقتها المقربة أمينة خليل من خلال رسالة مؤث إقرأ المزيد

عبّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن مشاعرها الصادقة تجاه زفاف صديقتها المقربة أمينة خليل، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية " الستوري" بحسابها الرسمي على "انستغرام"، احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

وفي رسالتها، خاطبت دينا الشربيني العروس أمينة خليل قائلة " منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحاً وأنا أراكِ تبدأين فصلًا جديدًا من حياتك. كنا دائمًا شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا توصف".

كما أضافت "دينا" بكلمات نابعة من القلب "أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكًا لحياتك. أحبك من أعماق قلبي".

الرسالة التي نشرتها دينا الشربيني، جاءت كاشفة عن روح الصداقة الجميلة التي تجمعها بالفنانة أمينة خليل.

كما وثقت أيضاً النجمة دينا الشربيني اللحظات السعيدة التي جمعتها بالفنانة أمينة خليل خلال حفل زفافها، بمطقع فيديو بثته أيضاً عبر " الستوري" الخاص بحسابها الرسمي على " انستغرام"، ظهرت من خلاله وهى ترقص معها على أنغام أغنية إليسا " هنغي كمان وكمان" وسط حالة من الفرحة والبهجة من الحضور الذين تفاعلوا بصورة كبيرة مع رقص الثنائي.