الخميس المقبل.. قصور الثقافة تقيم معرض "مراسم بني حسن" بالهناجر

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا، في السابعة مساء الخميس المقبل 19 يونيو، انطلاق معرض "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

أبرز الأعمال الفنية

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق الكثير من تفاصيل الحياة اليومية في مصر القديمة من خلال الزخارف المعمارية والأخرى النباتية، وغيرها من المناظر المرسومة التي تتمتع بها منطقة "مقابر بني حسن" أحد أهم المناطق الأثرية بعروس الصعيد، وذلك بمشاركة 16 فنانا وفنانة هم: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيڤين ياقوت، والقوميسير العام للملتقى الفنان د. شادي سلامة. ويستمر المعرض حتى 24 يونيو الحالي.

ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير

المعرض نتاج "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمحافظة المنيا في نوفمبر الماضي، ونفذته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد وفرع ثقافة المنيا، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة المنيا، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لدعم الحراك الفني بالمحافظات، من خلال اختيار بيئات مصرية متنوعة، وإتاحة الفرصة لمجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة سكان هذه المناطق، وإنتاج أعمال فنية أصيلة تعكس خصوصية وتنوع البيئات الثقافية المصرية.