نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين مجانًا.. قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "هيموفيليا" بالزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في الثامنة مساء الاثنين المقبل 16 يونيو، العرض المسرحي "هيموفيليا"، بقصر ثقافة الزقازيق، ضمن عروض الموسم الحالي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "هيموفيليا"

العرض نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد، التي قدمت العام الماضي، ضمن برامج هيئة قصور الثقافة المقدمة بهدف تأهيل وتطوير مهارات الكوادر الشابة في مجال الفنون المسرحية.

أحداث العرض مستوحاة عن مسرحية "هاملت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، ويناقش فكرة الصراع النفسي والوجودي داخل الإنسان المعاصر، من خلال طرح عدة تساؤلات حول الحقيقة، الانتقام، الحب، والخيانة، في عالم تختبئ فيه الحقيقة وراء الأقنعة.

صناع العرض المسرحي "هيموفيليا"

"هيموفيليا" أداء رنا خالد، عبد الرحمن شلبي، أدهم علاء الدين، حسام محيي، ليديا جورج، محمود رفعت، وأحمد عاصي.



تأليف موسيقي كريم بيدق، ملابس حسام عبد الحميد، تصميم إضاءة حسين علي، تصميم ديكور محمد فياض، تنفيذ ديكور بلال طارق، وولاء نجم، إكسسوارات لقاء محمد، تصميم بوستر أدهم علاء الدين، تصوير ودعاية فارس إسلام، فيديو مابينج فؤاد الصياد، مخرج منفذ أحمد بلطة، دراماتورج وإخراج ماركو فؤاد.

و يقدم العرض مجانا لمدة يومين بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وذلك بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الشرقية.