الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيا الفنان أحمد سعد حفلاً كبيراً في بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيت" وسط حضور جماهيري كبير في أولى حفلات سعد بعد عودته من تأدية فريضة الحج.

على المسرح .. أحمد سعد يعلن توبته عن هذا الأمر بعد الحج

وشهد الحفل العديد من المواقف والكواليس المثيرة التي أشاعت حالة من البهجة طوال وقوف سعد على خشبة المسرح.

وحضر أحمد سعد الحفل بصحبة مديرة أعماله وزوجته علياء بسيوني، وكان في استقبالهما المنتج ياسر الحريري منظّم الحفل.

وصعد سعد الى المسرح وسط أجواء حماسية واستقبال حافل من جمهور عريض من مختلف الأعمار ممن تفاعلوا مع أغانيه المميزة قرابة الساعتين.

تخلّل الحفل العديد من المواقف المثيرة، منها طلب أحد الحاضرين من سعد أن يقدّم "نكتة"، ليردّ عليه سعد مازحاً: "أنا لسّة راجع من الحج وتوبت".

كما حرصت علياء على حمل طفلة ضاعت من والدتها وطلبت من أحمد سعد أن ينادي على والدتها كي تتوجّه الى المسرح وتتسلّمها، وحاول سعد أن يمازح الطفلة ليهدّئ من روعها الى حين وصول والدتها.

وفي ختام الحفل، وجّه أحمد سعد كلمة شكر الى كل مَن ساعد في خروج الحفل بهذا التنظيم الرائع.