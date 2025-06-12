بالفيديو.. 4 نجوم اسبان يسرقون اغنية "بقت عادة" لحماقي ويقومون بتصويرهما كفيديو كليب

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد مرور اكثر من 19 عام على إطلاق أغنية "بقت عادة" للنجم محمد حماقي من البومه "خلص الكلام" الذي تم إصداره عام 2006 كشف عدد من محبي المطرب المصري بمختلف دول العالم عن قيام 4 من نجوم الأغنية الإسبانية بسرقه الأغنية بنفس اللحن والأداء الغنائي وتصويرها كفيديو كليب تم إطلاقه منذ شهر تقريبا على قناة أحد المشاركين يالنسخة الاسباني وهو مطرب الراب العالمي اورجينال الياس Original Elia.

أغنية حماقي "بقت عادة" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع تميم ومن إنتاج صوت الدلتا نصيف قزمان عام 2006 ضمن البوم خلص الكلام ولم يتم تصويرها كفيديو كليب.

أما النسخة الاسبانية المسروقة من "بقت عادة" قام بغنائها 4 نجوم اسبان هم اورجينال اليأس والثنائي لاس رودس المكون من الاختين كورال وامارا رودس بالإضافة إلى جافا ميدنا.

وتم تصوير الاغنية المسروقة كفيديو كليب بمشاركة ال 4 نجوم الاسبان واطلاقها منذ شهر تقريبا علي قناة اورجينال إلياس على يوتيوب وحققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي.

و يعد حماقي أحد افضل نجوم مصر والعالم العربي في رؤيته الموسيقية واختياراته بعناية لأغانيه من حيث الكلمات والحن والتوزيع لذا تستمر لسنوات تتردد من جيل لآخر.

ولو تكن هذه المرة هي الاولي التي يتم فيها سرقة اغاني حماقي على المستوي العالمي والمحلي.

وأحيا الميجا ستار محمد حماقي مؤخرا أضخم احتفالات عيد الأضحى التي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق من مختلف محافظات الجمهورية بالاضافة إلى تجهيزات لايف بمواصفات عالمية على شاطئ البحر المتوسط لإحدى قرى المنصورة الجديدة.

وقبيل ختام الحفل تزايدت أجواء البهجة والحماسة مع أغنية "ام الدنيا "حيث تزين خلالها المسرح كاملا بالعلم المصري.

وكانت إدارة مهرجان موازين قد أعلنت عن تفاصيل حفل حماقي والذي تم تحديده ليكون يوم 21 يونيو الجاري.

على جانب آخر حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.. بالإضافة إلى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام ".

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين..