إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية في العراق وتبهر الحضور بسحر الحضارة المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ظهور جديد لافت، خطفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان الدولي للمرأة العربية في العراق، بإطلالة مميزة جمعت بين الأصالة والحداثة، حيث حملت طابعًا فرعونيًا يعكس عراقة الحضارة المصرية ويبرز فخرها بانتمائها الثقافي.

إطلالة إلهام شاهين

اختارت إلهام شاهين فستانًا مستوحى من الطراز الفرعوني، مزينًا بتفاصيل دقيقة تعكس روعة وجمال التراث المصري القديم، وقد تميزت الإطلالة بالفخامة والرقي، في رسالة بصرية أكدت من خلالها على أهمية الاعتزاز بالجذور الثقافية والحضارية، خاصة في المحافل الدولية.

حرصت شاهين على الظهور بإطلالة متكاملة، حيث اعتمدت تسريحة شعر ومكياج منحها مظهرًا أنيقًا ومتناغمًا مع طابع الفستان.

وجاءت اللمسات الجمالية لتعكس مزيجًا بين القوة والنعومة، بما يتناسب مع شخصية المرأة المصرية القديمة.

أما الفستان المميز، فكان من تصميم مصمم الأزياء المعروف سيف العبيدي، الذي استطاع أن يجمع بين الروح الفرعونية والتصميم العصري في إطلالة واحدة.

إشادة الجمهور باطلالة إلهام شاهين

وقد أثنى الجمهور والمتابعون على هذا التعاون الذي أثمر عن ظهور أنيق ومبهر في واحدة من أهم الفعاليات النسائية بالوطن العربي.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صور إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بأناقتها واختيارها الذكي لإبراز الحضارة المصرية في محفل عربي مهم.

وقد عبّر الكثير من المتابعين عن إعجابهم بقدرتها على الجمع بين الفن والهوية الثقافية في كل ظهور لها.