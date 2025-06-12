"المشروع X" يحافظ على صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى وصلت إيرادات أفلام عيد الأضحى لعام 2025 إلى 90 مليون و21 ألف جنيه بعد تنافس 3 أفلام مصرية هي المشروع X ور إقرأ المزيد

وصلت إيرادات أفلام عيد الأضحى لعام 2025 إلى 90 مليون و21 ألف جنيه، بعد تنافس 3 أفلام مصرية هي "المشروع X" و"ريستارت" و"سيكو سيكو"، بمعدل تذاكر وصل إلى 718 ألف و115 تذكرة.

وحافظ فيلم "المشروع X" على الصدارة، ووصلت إيراداته في ثالث أسابيع عرضه إلى 46 مليون 766 ألف جنيه، بعدد تذاكر وصل إلى 369 ألف و482 تذكرة، لتصل إجمالي إيراداته إلى 94 مليون و694 ألف و712 جنيه.

فيلم "المشروع X" يعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم إلى جانب كريم عبد العزيز: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم "ريستارت"، بإيرادات وصلت إلى 40 مليون و128 ألف جنيه، في ثاني أسابيع عرضه، ليحقق عدد تذاكر وصلت إلى 324 ألف و761 تذكرة، لتصل إجمالي إيراداته إلى 54 مليون و608 ألف جنيه.

وفيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم.

وجاء في المرتبة الآخيرة، فيلم "سيكو سيكو"، رغم عرضه عبر أحد المنصات، تمكن من حصد 3 مليون و126 ألف جنيه في الأسبوع العاشر من عرضه، بتذاكر وصل عددعا إلى 23 ألف و872 تذكرة، لتصل إجمالي إيراداته إلى 184 مليون و817 ألف جنيه.

فيلم "سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد.