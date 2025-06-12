نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تتألق لأول مرة في السعودية ضمن "نوستالجيا فورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة جنات لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "نوستالجيا فورها" الذي تنظمه شركة 4M Events، وذلك يوم غدٍ الجمعة الموافق 13 يونيو في جدة سوبر دوم.

حفل جنات في المملكة العربية السعودية

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الألفينات الذين شكلوا وجدان جيل كامل، من بينهم: الفنان أحمد باتشان، فرقة واما، الفنانة مايا نصري، الفنان إيوان، الفنان ماساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، والفنان أحمد الشريف.

من جانبه، أوضح المهندس حمزة ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 4M Events، قائلًا: "نوستالجيا فورها ليس مجرد حفل، بل رحلة موسيقية تعيدنا إلى أجمل ذكرياتنا، مشاركة جنات تضيف للحفل طابعًا خاصًا، ونحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الفريدة للجمهور السعودي."

آخر أعمال الفنانة جنات

ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات كان تتر مسلسل "الأميرة ضل حيطة"، وجاء تحت عنوان “ضل حيطة”، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2025، وحقق صدى جماهيريًا واسعًا بفضل الأداء الصوتي المميز لجنات، وكلمات الأغنية التي لامست قضايا اجتماعية مهمة، لا سيما ما يتعلق بعلاقات الزواج والخذلان.

كلمات تتر مسلسل “ضل حيطة”:

"زمن شافني هدف مش سهل يوصله.. حلم بيا وعاش يتمنى أقرب له.. ومن إلحاحه خلاني أفكر ليه ماكنش معاه.. بدأ يحتل وجداني بدأت أحسه واستنى.. وأتاري الكذب فيه غية.. عاوزني جنبه ملغية.. سرق مني حياتي عشان.. يعرض نقصه بأذية

وبان وشه اللي كان خباه.. وبان كل اللي مش حباه.. لا أدوق قلبه طعم أساه.. ده ضل الحيطة ولا ضله.. ما شفتش منه غير غله.. أنا اللي شافني نجم بعيد.. لا يمكن يوم هينزل له".