نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض لطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية في ختام احتفالات عيد الأضحى بالبحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة وادي النطرون حفلًا فنيًا، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة.

أبرز الفقرات الاستعراضية

أحيا الحفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، وقدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية، منها: التنورة، بنات إسكندرية، الأقصر بلدنا، وغيرها من الاستعراضات، بقيادة كابتن مصطفى عبده، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورش فنية

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الورش الفنية للأطفال، بجانب فقرة رسم على الوجه، في أجواء احتفالية مبهجة.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، ضمن برنامج حافل نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك.