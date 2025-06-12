نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم وفاته.. حسن الأسمر يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان الراحل حسن الأسمر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دويتو استثنائي يعيد صوت "الأسمر" بعد 14 عامًا من الرحيل، في مفاجأة فنية غير مسبوقة، تحمل الأغنية عنوان "أغلى من عينيا"، يجمعه بابنه الفنان والمهندس هاني الأسمر، وذلك باستخدام تقنيات حديثة لإعادة إحياء صوته وملامحه.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تم تسجيل جزء منها قبل وفاة حسن الأسمر عام 2011، لكنها بقيت محفوظة طوال السنوات الماضية.

قرر هاني الأسمر مؤخرًا إعادة تقديمها بإخراج موسيقي حديث، وأضاف صوته ليشارك والده في دويتو يحمل بُعدًا عاطفيًا وفنيًا خاصًا.



ووصف هاني التجربة بأنها "رسالة حب متبادلة بين أب وابنه"، مؤكدًا أنها تمثل له قيمة شخصية وفنية كبيرة.