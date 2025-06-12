اليوم.. الثقافة تنظم احتفالية للأطفال بروضة السيدة ضمن مشروعها بالمناطق الجديدة الآمنة

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان احتفالية فنية وثقافية لأطفال حي روضة السيدة زينب، بمناسبة اليوم الدولي للعب، وذلك اليوم الخميس في الثانية عشرة ظهرًا، ضمن أنشطتها بالمشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات" وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع جهاز روضة السيدة.

احتفالية فنية وثقافية لأطفال حي روضة السيدة زينب

تتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والورش الإبداعية التي تستهدف تنمية قدرات الأطفال وتوسيع آفاقهم المعرفية حيث تشمل ورشة إعادة تدوير لمخلفات البيئة بالإضافة إلى مسابقة تفاعلية وورشة تشكيل أشكال متنوعة باستخدام الصلصال الفوم وورشة أخرى لصنع أقنعة بورق الفوم إلى جانب ورشة لتصميم الإكسسوارات باستخدام الخرز وورشة لإعادة تدوير الورق الملون تنفذها الفنانة نجلاء شحاتة.

تأثير اللعب على الصحة البدنية للطفل

كما تتضمن ندوة حول تأثير اللعب على الصحة البدنية للطفل ويختتم برنامج الاحتفال بعرض عرائس يقدمه الفنان عمرو حمزة وفرقته.

تهدف الاحتفالية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة إلى تنمية وعي الأطفال من خلال أنشطة فنية وثقافية وترفيهية تساهم في دعم صحتهم وتعزز مهاراتهم الاجتماعية والسلوكية.

الاحتفالية ينفذها المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

الاحتفال باليوم الدولي للعب

ويحتفل باليوم الدولي للعب في 11 يونيو من كل عام، ويهدف إلى التأكيد على أهمية اللعب في تنمية الطفل نفسيا واجتماعيا وعقليا، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الطفولة، وأداة فعالة للتعلم والتعبير والتواصل.