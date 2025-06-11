نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. "روتانا" تطرح أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير على "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء اليوم الأربعاء، أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتقول بعض كلمات أغنية "ملامحنا" لمنير: "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا،والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا".

يذكر أن، الكينج محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

وأعلنت روتانا، في بيان صحفي، تفاصيل تعاقدها مع الكينج محمد منير، وجاء فيه: "وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقد فني مع النجم الكبير محمد منير أحد أبرز

رموز الغناء في العالم العربي وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخ الكينج ومسيرته الفنية الحافلة".

وقال الرئيس التنفيذي لروتانا: "نعتز بإنضمام الكينج محمد منير إلى عائلة المجموعة بما يمثله من قيمة فنية كبيرة تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربي، حيث أن صوته وإرثه الفني يشكلان إضافة حقيقية لرصيد مكتبة روتانا الموسيقية".

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير، عن سعادته بهذه الخطوة قائلا: "سعيد جدا بانضمامي إلى روتانا وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائما عند حسن ظنكم".