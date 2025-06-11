نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 يوليو.. أحمد السقا يكشف عن موعد جديد لفيلم أحمد وأحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان احمد السقا عن موعد عرض فيلم أحمد وأحمد عبر حسابه بموقع انستجرام، بعدما شارك بوستر العمل وعلق: استنوا فيلم احمد واحمد بطولة احمد واحمد ٧ يوليو في جميع دور العرض.

موعد عرض فيلم أحمد وأحمد

وحدد صناع فيلم أحمد وأحمد الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما يوم 7 يوليو 2025.

قصة فيلم أحمد وأحمد

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.

ابطال فيلم أحمد وأحمد

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.

أعمال جمعت احمد السقا واحمد فهمي

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عُرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف.

اخر اعمال احمد السقا

وشارك احمد السقا في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل العتاول 2، أمام طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده.