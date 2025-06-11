نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنفجار الزائدة الدودية يدخل نجل تامر حسني في حالة حرجة.. الفنان يطلب الدعاء بعد عمليتين جراحيتين خطيرتين (تعرف على خطورة المرض) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور صادم ومؤلم، أعلن الفنان تامر حسني عبر حساباته الرسمية عن تعرض نجله "آدم" لوعكة صحية شديدة، أدت إلى انفجار الزائدة الدودية، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا وخضوع الطفل لعمليتين جراحيتين خطيرتين في وقت قصير.

وكتب تامر حسني كلمات مؤثرة ناشد فيها الجمهور بالدعاء لنجله، قائلًا: "يا رب بحق كن فيكون.. نجلي في حالة حرجة بعد عمليتين بسبب انفجار الزايدة، أرجو الدعاء له."

⚠️ انفجار الزائدة الدودية.. مرض خطير قد يهدد الحياة

يُعد انفجار الزائدة الدودية من أخطر الحالات الطبية الطارئة، والتي قد تؤدي إلى التهاب بريتوني حاد (Peritonitis)، وهو ما يستلزم تدخلًا جراحيًا فوريًا لإنقاذ حياة المريض. وتكمن الخطورة في أن تأخر العلاج أو التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات قاتلة، خاصة لدى الأطفال.

ويشير أطباء إلى أن أعراض التهاب الزائدة غالبًا ما تبدأ بألم في الجانب الأيمن من البطن، يرافقه قيء وارتفاع في درجة الحرارة، ومع الإهمال أو التأخر قد تنفجر مسببة تسرب مواد سامة داخل تجويف البطن، ما يستدعي عمليات جراحية دقيقة جدًا.